Центробанк начал тестировать цифровой рубль

С 2025 года цифровым рублем смогут активно пользоваться граждане и бизнес. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Управления платежей и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова, комментируя старт пилотного тестирования операций с реальными цифровыми рублями.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«В тестировании примут участие 13 банков и ограниченный круг их клиентов – физических и юридических лиц. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и компаний. Кошельки в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе», — рассказала Демидова.

По ее словам, доступ к цифровым кошелькам будет через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

«Мы рассчитываем, что начиная с 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес», — подчеркнула эксперт.

На первом этапе пилотирования будут отработаны базовые операции: открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы цифровых рублей между гражданами, простые автоплатежи, а также оплата покупок и услуг по QR-коду, уточнила Демидова. Расплатиться цифровыми рублями участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России, добавила эксперт.

По словам Демидовой, одно из преимуществ цифрового рубля — его независимость от тарифной политики банков и то, что переводы цифровых рублей для людей будут бесплатными.

«Важно отметить, что никаких обязательств открывать цифровой кошелек и пользоваться цифровым рублем у граждан не будет. Можно самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать – наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за человеком», — подчеркнула эксперт.

Центробанк РФ планирует вводить цифровой рубль в массовый оборот по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что массовое внедрение цифровых рублей начнется в 2025 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как можно использовать цифровой рубль.