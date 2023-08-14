В Совфеде прокомментировали ситуацию с курсом доллара

Глава конституционного комитета Совета Федерации Российской Федерации Андрей Клишас заявил, что согласен с версией, что курс американского доллара имеет объективные причины. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

По словам Клишаса, Центробанку РФ важно понимать, что курс доллара это не только экономический показатель.

Как добавил Глава конституционного комитета Совфеда, курс валюты серьезно сказывается на социальных правах россиян.

В понедельник, 14 августа, курс доллара впервые за полтора года превысил 100 рублей. Такой отметки валюта достигла впервые с 23 марта 2022 года.

Также стало известно, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 110 рублей.

Помощник президента России Максим Орешкин ранее утверждал, что нормализация курса рубля прогнозируется уже в скором времени.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.