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В Минсельхозе отреагировали на сообщения о возможном подорожании майонеза

Минсельхоз РФ о подорожании майонеза: цены на подсолнечное масло упали

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Depositphotos

Пресс-служба Минсельхоза РФ прокомментировала сообщения о возможном повышении цен на майонез из-за подорожания ингредиентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Стоит отметить, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — сейчас существенно ниже, чем годом ранее», — заявили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули достаточность объемов производства майонеза и других соусов в РФ в разных категориях для покрытия внутреннего спроса.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что цены на майонез могут вырасти. По данным издания, производитель уведомил ритейлеров о том, что с 21 августа на 5-10% повысятся цены на майонез и часть других соусов из-за роста стоимости основных ингредиентов. Также цены поднимутся и на продукцию для ресторанного рынка.

Согласно данным FinExpertiza, в России постоянно растет доля граждан, имеющих номинальные доходы свыше 100 тыс. рублей в месяц.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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