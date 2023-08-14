Цены на майонез могут вырасти на 12%

Цены на майонез вырастут из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Производитель уведомляет ритейлеров о том, что с 21 августа на 5-10% повысятся цены на майонез и часть других соусов из-за роста стоимости основных ингредиентов. Также цены поднимутся и на продукцию для ресторанного рынка», — говорится в материале.

Отмечается, что индексация цен составит до 12%.

Ранее диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов заявил, что майонез хорошей рецептуры является полезным для здоровья продуктом, несмотря на высокую жирность. Все потому, что майонез делается на основе растительных масел, которые помогают функционировать всем системам организма.

По словам эксперта, первое, что полезно в майонезе – холестерин, содержащийся в продукте благодаря яичным желткам, и необходимый для работы организма. Польза майонеза заключается также в том, что он сделан на основе растительных масел, которые состоят из ненасыщенных полезных жиров, необходимых организму для работы всех систем.

Ранее эксперт по питанию рассказал, какие продукты не стоит брать с собой в поездку.