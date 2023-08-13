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Акционеры проблемного швейцарского банка решили подать в суд из-за убытков

FT: сотни акционеров Credit Suisse подадут в суд из-за убытков от поглощения UBS

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Global Look Press

Сотни акционеров Credit Suisse решили обратиться в суд из-за убытков, причиненных им в результате поглощения проблемного банка его конкурентом UBS. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что иск от лица порядка 500 акционеров кредитной организации в суд Цюриха подаст Швейцарская ассоциация защиты инвесторов (The Swiss Investor Protection Association, SASV). Это произойдет 14 августа. Вердикт по иску ожидается в течение года.

В рамках покупки Credit Suisse банк UBS заплатил 3 млрд швейцарских франков (около $3,4 млрд). Это в два раза меньше реальной рыночной капитализации кредитной организации в последний торговый день перед закрытием сделки. Большая часть истцов — бывшие сотрудники Credit Suisse, которые многие годы получали вознаграждение за свою работу в виде акций.

До этого стало известно, что документы, которые были собраны в ходе расследования краха банка Credit Suisse комиссией парламента Швейцарии, засекретят на 50 лет из соображений конфиденциальности. 

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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