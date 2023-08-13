Экономист Остапкович объяснил рост ВВП РФ

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в интервью kp.ru заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале объясняется адаптацией отечественной экономики ко всем невзгодам.

По словам экономиста, рост объясняется «отчасти эффектом низкой базы, поскольку второй квартал прошлого года был у нас очень тяжелым».

Остапкович отметил, что в России перестроили логистику поставок сырья, материалов и готовой продукции, а также нашли новые рынки сбыта. Специалист добавил, что из-за сокращения импорта страна переориентировалась на отечественную продукцию.

Также экономист отметил большую роль, которую сыграли и предприниматели с верными управленческими решениями. По его словам, это привело к увеличению производительности труда.

26 июля Георгий Остапкович рекомендовал владельцам QIWI-кошельков не спешить тратить средства без необходимости.

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