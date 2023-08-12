Россиянам назвали неочевидную альтернативу долларам и евро

Альтернативой доллару США и евро для россиян cейчас может стать гонконгский доллар. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Курс гонконгского доллара к американскому поддерживается Центробанком Гонконга в узком коридоре уже более 40 лет. Это является одной из основ его монетарной политики. Поэтому у нас данная валюта может являться хорошей альтернативой недружественным, учитывая сохранение высоких рисков санкционных ограничений на операции с ними», — подчеркнул эксперт.

Курс гонконгского доллара сейчас составляет 12,59 рублей. За месяц валюта подорожала примерно на один рубль. Курс доллара на закрытии торгов Мосбиржи в пятницу достиг 99,43 рублей, евро — 108,7775 рублей, юаня — 13,695 рублей.

Гонконгский доллар весной вошел в пятерку самых популярных валют у россиян — его выбрали 6,9% респондентов опроса, который провела компания «Финам». Рубли выбирают 34,9% граждан. На втором месте оказался американский доллар (28,3%), а китайский юань замкнул тройку лидеров (17,4%). Евро оказался на четвертом месте, его используют 8,4% граждан.

«Дружественные» валюты уже стали вытеснять «токсичные» во вкладах россиян, сообщала газета «Коммерсант». Помимо депозитов в китайских юанях, российские банки стали предлагать вклады в индийских рупиях, арабских дирхамах и казахстанских тенге.

Ранее Бабин объяснил, почему в России мало валюты.