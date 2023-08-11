Рост ВВП в II квартале ускорился до 4,9% в годовом выражении

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в II квартале 2023 года составил 4,9% в годовом выражении. Такие данные опубликовал Росстат.

Статслужба улучшила оценку снижения ВВП РФ в I квартале 2023 года с 1,9% до 1,8% в годовом выражении. При расчете специалисты использовали специальные индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства. В числе наиболее успешных: пассажирооборот (увеличение на 19,8%) и оптовый товарооборот (рост на 12,5%). А так же — обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

11 августа Центробанк назвал три сценария развития российской экономики: базовый, усиление фрагментации и рисковый. По прогнозам кредитной организации, по итогам 2023 года ВВП России увеличится на 1,5-2,5%. Инфляция должна вернуться к цели в 4% в 2024 году. Этому поможет денежно-кредитная политика.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.