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В РФ выделят средства на создание центра информбезопасности цифровой экономики

Власти РФ выделят 3,3 млрд рублей на центр информбезопасности цифровой экономики

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Кабмин России выделит 3,3 млрд рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«В условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений... Правительство выделит свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности», — отметил глава правительства.

Он добавил, что данные средства будут направлены на формирование инфраструктуры и лабораторий для научно-исследовательских и конструкторских работ, а также помогут внедрить российские технологии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из кризиса. По его мнению, у страны есть перспективы на «достаточно быстрое» развитие. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин также отмечал, что экономика России вышла на «траекторию роста», а президент России Владимир Путин сообщил, что рост ВВП составит более 2% в текущем году. Экономист Никита Кричевский же предупреждает, что ослабление российской валюты может негативно сказаться на темпах развития экономики. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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