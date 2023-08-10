Чистая прибыль Beluga Group увеличилась на 35% в первом полугодии

Чистая прибыль компании Beluga Group за первое полугодие 2023 года выросла на 35%, говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что выручка группы компаний достигла 47,9 млрд рублей, увеличившись на 14%.

«Показатель EBITDA показал динамику +5% и составил 7,6 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 35% и составила 3 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы группы.

Рост чистой прибыли обусловлен ценовой политикой Beluga group, а также увеличением доли премиальной продукции в продажах.

До этого Банк России сообщал, что российские банки в первом полугодии заработали рекордные 1,7 трлн рублей. При этом половина доходов по итогам июня составила прибыль от валютной переоценки на фоне ослабления рубля.

Всего за первое полугодие 2023 года сектор уже заработал 1,7 трлн рублей.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.