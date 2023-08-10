Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рынок аудиокниг в России вырос впервые после начала спецоперации

«Ъ»: рынок аудиокниг в России вырос на 33% впервые после начала спецоперации

close
100%
Depositphotos

Российский рынок аудиокниг в апреле – июне вырос впервые с начала спецоперации — на 33% до более чем 920 млн рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарий гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева.

Эксперт объяснил тенденцию активным увеличением потребления контента в рамках сервиса подписок. Доля сегмента аудио в подписке увеличилась во втором квартале более чем на треть и достигла 44%, оценил Анурьев. По его словам, выручка «Литрес» выросла на 56% от продаж аудиокниг, а в подписке — на 124%.

Кроме того, на рынок вышли относительно новые сервисы — «Букмейт» и «Строк». Активное продвижение также способствовало увеличению сегмента, сказали опрошенные газетой эксперты. Они добавили, что третья причина положительной динамики — расширение ассортимента аудиокниг, в том числе самиздата.

В прошлом году, по данным «Литрес», рынок аудиокниг упал по сравнению с 2021 годом на 3–5% и составил 3,3 млрд рублей. В первом квартале этого года продажи аудиокниг начали восстанавливаться.

2 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что библиотеки в новых российских регионах получат 2,5 млн экземпляров книг.

Ранее сообщалось о резком росте рынка самиздата в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях