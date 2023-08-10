Рынок аудиокниг в России вырос впервые после начала спецоперации

Российский рынок аудиокниг в апреле – июне вырос впервые с начала спецоперации — на 33% до более чем 920 млн рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на комментарий гендиректора ГК «Литрес» Сергея Анурьева.

Эксперт объяснил тенденцию активным увеличением потребления контента в рамках сервиса подписок. Доля сегмента аудио в подписке увеличилась во втором квартале более чем на треть и достигла 44%, оценил Анурьев. По его словам, выручка «Литрес» выросла на 56% от продаж аудиокниг, а в подписке — на 124%.

Кроме того, на рынок вышли относительно новые сервисы — «Букмейт» и «Строк». Активное продвижение также способствовало увеличению сегмента, сказали опрошенные газетой эксперты. Они добавили, что третья причина положительной динамики — расширение ассортимента аудиокниг, в том числе самиздата.

В прошлом году, по данным «Литрес», рынок аудиокниг упал по сравнению с 2021 годом на 3–5% и составил 3,3 млрд рублей. В первом квартале этого года продажи аудиокниг начали восстанавливаться.

2 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что библиотеки в новых российских регионах получат 2,5 млн экземпляров книг.

Ранее сообщалось о резком росте рынка самиздата в России.