Ключевая ставка в России может стать двухзначной

Ключевая ставка в этом году может достичь двузначного числа впервые с июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По мнению заместителя председателя Центрального банка России Алексея Заботкина, с большой долей вероятности может потребоваться очередное повышение ключевой ставки, что необходимо для стабилизирования инфляции на уровне цели в 4%. По его мнению, очередное «движение вверх» может случиться уже в сентябре. Чтобы подобного не произошло, необходимо реализовать какие-то дезинфляционные риски, которые на сегодняшний день не наблюдаются.

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, ключевая ставка будет повышена достаточно резко — на два процентных пункта, до 10,5%. Основная цель подобного — снижение совокупного спроса, чтобы сократить объем импорта, что должно стабилизировать курс рубля.

Эксперт предположит, если сентябрьское повышение не приведет к стабилизации инфляции, то к концу 2023 года ключевая ставка может достичь 12%.

До этого портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист заявил, что Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 сентября может повысить ключевую ставку на 50–100 базисных пунктов.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.