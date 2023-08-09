Эксперты не видят причин для подорожания красной рыбы в России

Цены на лососевые виды рыбы, в том числе используемые для суши и роллов, в ближайшее время повышаться не будут. Такой прогноз дали ТАСС в Рыбном союзе.

«Причин для роста цен сейчас не наблюдается. Ситуация в сегменте лососевых в этом году лучше, чем в прошлом», - сообщили ТАСС в пресс-службе Рыбного союза.

В союзе отмечают восстановление импорта лосося и форели после спада в 2022 году. За семь месяцев 2023 года ввоз этих видов рыбы вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 48 тыс. тонн.

Кроме того, растет внутреннее производство ценных пород рыб. По данным Рыбного союза, цена на мурманскую семгу снизилась по сравнению с прошлым годом на 14% и сейчас составляет 1,2 тыс. рублей за 1 кг.

Еще один фактор, который будет сдерживать рост цен, считают в Рыбном союзе, — успешная путина на Дальнем Востоке. В нынешнем сезоне уловы горбуши и других лососевых превысили прошлогодние показатели в 3 раза.

Также в союзе отмечают, что рекордный улов лососевых на Дальнем Востоке уже приводит к снижению оптовых цен в регионах.

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