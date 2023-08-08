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ЦБ раскрыл способы мошенничества с ценами акций

ЦБ назвал распространенные способы обмана инвесторов в соцсетях

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Банк России в 2022 и начале 2023 года зафиксировал более 20 случаев воздействия на стоимость акций российских компаний через Telegram-каналы. Об этом говорится в опубликованном регулятором обзоре рисков финансовых рынков.

По данным ЦБ, в торгах акциями второго и третьего эшелонов, подверженными «разгонам», участвовали около 140 тысяч человек за квартал. Это примерно 5-7% активных инвесторов.

Регулятор отмечает растущее влияние финансовых блогеров на поведение частных инвесторов. По словам ЦБ, некоторые инфлюенсеры дают подписчикам рекомендации по покупке конкретных акций, демонстрируя при этом собственные инвестиционные портфели.

«В публикациях нередко используются определенные тактики, которые вводят в заблуждение подписчиков», — предупреждает регулятор.

ЦБ отмечает, что наряду с преднамеренным манипулированием, в ряде случаев Telegram-каналы лишь информируют о существующих на рынке трендах. При этом даже простое освещение подобных тенденций способно привлечь к «разгону» бумаг дополнительных участников.

В целях противодействия недобросовестным практикам регулятор проводит мониторинг торгов и анализ информационной активности в соцсетях.

В конце июля в ЦБ ушла с поста первый зампред Ксения Юдаева.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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