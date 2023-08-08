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Росалкогольрегулирование получит новые функции и название

Росалкогольрегулирование получило функции по контролю за оборотом табака

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росалкогольрегулирование получит функции по контролю за оборотом табака.
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, на Росалкогольрегулированию возложили «функции по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства».

Также, согласно указу, это ведомство переименовывается в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

До этого сообщалось, что правительство России в ходе заседания рассмотрело и одобрило законопроект о табачном регулировании и пакет поправок, в частности, об уголовной ответственности за производство и продажу такой продукции без лицензии.

Ранее в Госдуме предложили продавать сигареты и алкоголь только на специальных кассах магазинов.

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