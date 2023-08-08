Эксперты оценили влияние ослабления рубля на цены

Эксперты Центра развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) оценили потенциальное влияние ослабления российского рубля на динамику инфляции в стране. Об этом сообщается в последнем выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе».

Согласно их оценкам, падение курса национальной валюты примерно на 30% по отношению к доллару и евро с начала текущего года может добавить к росту потребительских цен от 1,5 до 3 процентных пунктов.

По мнению аналитиков, ослабление рубля имеет значительный проинфляционный потенциал, который пока не проявился в полной мере. Этому способствовал большой объем товарных запасов в розничной торговле, сформированных еще при относительно стабильном валютном курсе.

Тем не менее экономисты ВШЭ предупреждают, что по мере сокращения этих запасов влияние девальвации рубля начнет постепенно сказываться на росте потребительских цен.

Таким образом, аналитики прогнозируют, что инфляция на продукты питания составит 4,8%, непродовольственные товары на 6,4%, платные услуги замедлят рост до 6,6%. В 2024 году ожидается возвращение к инфляции на уровне 4% за счет действий ЦБ.

В начале августа Минэкономразвития сообщил об ускорении годовой инфляции до 4,42%.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.