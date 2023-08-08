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В Минздраве анонсировали переход на новую систему оплаты труда врачей в 2025 году

Глава Минздрава Мурашко: в 2025 будет введена новая система оплаты труда врачей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2025 году в России будет введена новая система оплаты труда врачей, передает ТАСС.

Чиновник не указал, чем конкретно новая система будет отличаться от старой, кроме того, что она будет единой для всей страны.

«Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», — рассказал Мурашко.

Ранее правительство изменило методику финансирования выплат региональным врачам и выделило почти 59 млрд рублей для роста зарплат врачей в регионах до конца 2022 года.

В правительстве указали, что изменения предполагали поступление средств непосредственно в региональные Минздравы для использования на выплаты исключительно тем категориям специалистов, которые есть в майском указе президента от 2012 года.

Ранее ученые href=«http://www.gazeta.ru/social/news/2023/07/03/20801312.shtml»>предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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