Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге рассказали о введении маркировки икры в России

Минпромторг не планирует ускорять введение маркировки икры в России

close
100%
Unsplash

Заместитель главы Минпромторга России Екатерина Приезжева заявила, что министерство пока не планирует ускорять введение маркировки икры в России. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По ее словам, Минпромторг планирует в сентябре поездку на Дальний Восток, чтобы посмотреть, как у производителей получается маркировать эту продукцию. Пока вопрос о сокращении сроков в повестке не стоит, добавила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федот Тумусов высказался в поддержку инициативы руководителя Центра здорового образа жизни Ирины Писаревой о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по тому же принципу, что и пачки сигарет.

С данной инициативой Писарева обратилась к спикеру Государственной думы РФ Вячеславу Володину. В своем письме она подчеркнула, что о негативном влиянии такой продукции важно предупреждать потребителя.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях