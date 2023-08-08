В Минпромторге рассказали о введении маркировки икры в России

Заместитель главы Минпромторга России Екатерина Приезжева заявила, что министерство пока не планирует ускорять введение маркировки икры в России. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По ее словам, Минпромторг планирует в сентябре поездку на Дальний Восток, чтобы посмотреть, как у производителей получается маркировать эту продукцию. Пока вопрос о сокращении сроков в повестке не стоит, добавила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федот Тумусов высказался в поддержку инициативы руководителя Центра здорового образа жизни Ирины Писаревой о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по тому же принципу, что и пачки сигарет.

С данной инициативой Писарева обратилась к спикеру Государственной думы РФ Вячеславу Володину. В своем письме она подчеркнула, что о негативном влиянии такой продукции важно предупреждать потребителя.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.