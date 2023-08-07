Рубль отыграл падение после обновления минимумов

В понедельник рубль отыграл часть потерь после обновления минимальных значений с марта текущего года. Курс доллара опустился ниже 95,5 рубля, евро снизился до 105 рублей.

По данным Мосбиржи, к 18:00 мск доллар торговался на уровне 95,6 рубля. Курс евро опустился, до 105,32 рубля.

К 11:35 по Москве доллар достиг отметки 97,06 рубля, а евро достигал к 10:46 по мск 106,62 рубля. Это максимальные значения с марта 2022 года. Также рекорд с апреля обновил китайский юань, подорожав до 13,47 рубля.

Однако во второй половине дня рубль развернулся и пошел в рост по отношению к основным валютам. По мнению экспертов, текущая волатильность обусловлена геополитической напряженностью на фоне событий на Украине. Но в целом рубль остается сильным.

«Сам факт ослабления рубля не является неожиданностью, поскольку определяющим для российской валюты выступает сальдо платежного баланса, которое на текущий момент не в пользу рубля на фоне активного импорта при сжимающемся экспорте. Внимание приковано скорее к скорости снижения стоимости рубля. Судя по всему, август будет проходить в условиях повышенной волатильности. Однако увидеть американский доллар по 100 руб. все же маловероятно. Наиболее вероятным сценарием видится коридор 90-95 руб/$1», — cчитает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В ближайшее время вероятно продолжение коррекции и укрепление российской валюты. Ключевую роль будут играть цены на нефть и действия ЦБ по поддержанию финансовой стабильности.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.