Выпускники СберУниверситета получили сертификаты по исламскому финансированию

Около 50 выпускников программы «Исламское финансирование» получили удостоверение о повышении квалификации СберУниверситета и международный сертификат по исламскому финансированию компании Global Islamic Financial Services (GIFS), который высоко котируются на рынке исламского аудита, сообщают в пресс-службе банка.

Программу «Исламское финансирование» Центр партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка и СберУниверситет разработали вместе с GIFS — ведущей аудиторской и консультационной компанией в области исламского финансирования GIFS, которую возглавляет исламский ученый, муфтий Исмаил Десаи.

6-месячное обучение дает понимание основ исламского коммерческого права и банковской деятельности. Слушатели изучают исламский рынок капитала, коммерческое право и инструменты структурирования сделок по шариату.

Вскоре начинается второй поток обучения.

С 1 сентября года пилотный проект по развитию партнерского финансирования стартует в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне.

В компании подчеркивают, что программа реализуется с привлечением лучших российских и зарубежных экспертов и направлена на подготовку специалистов в кадровый резерв страны, способных реализовывать законодательные инициативы.

По словам старшего вице-президента Сбербанка Олега Ганеева, программа готовит высококвалифицированных специалистов в сфере партнерского финансирования и способствует развитию этого рынка в России.

«Дефицит экспертов в этой отрасли очевиден, поэтому в течение года мы планируем подготовить более 100 специалистов. Важно, что Центр партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка может поделиться со слушателями не только экспертизой, но и практическим опытом реализации проектов в данной модели финансирования», — пояснил Ганеев.

Муфтий Исмаил Десаи заявил, что компания GIFS приветствует такую инициативу Сбера и СберУниверситета.

«Интенсивное развитие исламского финансирования в России будет способствовать дальнейшему росту интереса к получению знаний и их практическому применению в этой сфере. Взаимодействие СберУниверситета и GIFS создало особенную по своему наполнению образовательную программу, которая отвечает всем современным требованиям и готовит уникальных специалистов», — отметил глава компании GIFS.

Ранее сообщалось, что в четырех регионах России появится исламский банкинг.