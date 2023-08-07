В Польше заменили поврежденный участок нефтепровода «Дружба»

Рабочие из Польши заменили участок трубопровода «Дружба», который ранее был поврежден. Об этом сообщает компания-оператор польского участка PERN в соцсети X (ранее Twitter).

«Службы PERN работали всю ночь. Мы завершили монтаж нового фрагмента трубы и начали его сварку», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была временно отключена по причине утечки на территории Польши. Вскоре было принято решение прервать прокачку нефти на поврежденной нити.

«Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — обратили внимание в PERN. Также польский оператор «Дружбы» заверил, что из-за происшествия на объекте не создается угроза для здоровья и жизни местных жителей. «Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть в соответствии с графиком», — добавили в пресс-службе.

Примерные сроки возобновления работы выключенной нити не приводятся.

До этого стало известно, что Германия столкнулась с экономическим спадом после отказа от газа из России. Страна стала закупать газ в Катаре и Норвегии по ценам, которые постоянно растут, отметили в японском онлайн-издании.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.