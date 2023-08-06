Афганистан вернул Узбекистану нефтяные цистерны из-за качества нефти

Власти Афганистана приняли решение вернуть 67 нефтяных цистерн обратно в Узбекистан по причине низкого качества нефти. Об этом сообщают в Национальном управлении по стандартизации на странице бывшего сервиса Twitter, сменившего название на X.

«Впервые национальное управление по стандартизации вернуло 67 нефтяных цистерн в Узбекистан из-за проблем с качеством», — уточнили в пресс-службе управления.

Также в ведомстве уточнили, что были предприняты меры для предотвращения импорта нефти ненадлежащего качества.

До этого в Бельгии задержали танкер Galatia за перевозку российской нефти. Как пишет Lloyd's List, в январе — феврале 2023 года танкер Galatia под флагом Сент-Китса и Невиса трижды заходил в порты Усть-Луга и Приморск для загрузки нефтепродуктов.

Также совет Европейского Союза сообщал, что доступ в порты для танкеров, перевозящих российскую нефть, будет закрыт.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.