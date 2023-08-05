На Украине назвали «реальную плату» Запада за помощь стране

Украинский режиссер Игорь Лопатенок заявил в своем Twitter, что поддержка Украины Западом обернулась для стран Европы экономическими убытками.

Он указал, что Великобритания, Германия, Франция «терпят убытки в показателях» валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), а Российская Федерация, находящаяся под «адскими» санкциями, заняла пятую позицию. Лопатенок назвал это «реальной платой» за помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому «в уничтожении» украинцев.

В августе Всемирный банк обновил оценку валового внутреннего продукта (ВВП) стран мира на конец прошлого года. По оценке банка, Россия стала пятой среди мировых крупных экономик по величине ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности.

В рейтинге Всемирного банка РФ обогнала Германию, Францию, Италию, Канаду и Великобританию, последняя оказалась вне топ-10.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается на уровне около 1,5%-2%. По его словам, рост ВВП позволит российской экономике сохранить место в ряду ведущих в мире.

Западные государства ввели масштабные санкции против России в ответ на начало специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. В частности, Евросоюз принял уже 11 пакетов ограничительных мер. При этом в западной прессе не раз признавали, что экономика России не только смогла выдержать подобное давление, но и начала постепенно переходить к росту.

Ранее глава МИД Венгрии указал на бесполезность санкций против РФ с помощью анекдота.