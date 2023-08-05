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Бытовая техника и электроника подорожали в России

«Известия»: электроника и бытовая техника в России подорожали в среднем на 10%

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

С начала июля 2023 года цены на бытовую технику и электроника в России выросли в среднем на 10%, а на некоторые позиции — в 1,5 раза. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам ведущего продакт-менеджера компании-дистрибутора diHouse Алексея Мазева, на рынке отмечается рост цен на 5-10%. Поставки электроники и бытовой техники на российский рынок осуществляются, в основном, по схеме параллельного импорта, что предполагает зависимость конечной цены товара от курса валют, отметил он.

По словам одного из источников издания одного из маркетплейсов, на ситуацию влияют рост курса валюты и повышение стоимости логистики. Собеседник газеты подчеркнул, что маркетплейс прогнозирует, что в дальнейшем цены могут еще вырасти, особенно это касается смартфонов и планшетов, устройства которые завозят в Россию из-за границы.

«Техника будет и дальше дорожать пропорционально росту курсов основных валют: доллара США, евро и юаня, — подчеркнул он.

До этого почти 40% россиян заметили рост цен на основные продукты питания и непродовольственные товары за последний месяц.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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