Смартфоны Samsung остались в списке параллельного импорта

Минпромторг РФ опубликовал приказ, согласно которому смартфоны компании Samsung остаются в списке товаров для параллельного импорта. Об этом говорится на портале правовой информации.

Эта информация следует из размещенного в тексте приказа обновленного перечня товаров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.

28 июля в Минпромторге утвердили новый перечень товаров параллельного импорта. По словам замглавы министерства Василия Осьмакова, потребности в параллельном импорте постоянно меняются и новый документ может появиться уже через два-три месяца. В Минпромторге подчеркивают, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта и в Россию ввозится только оригинальный товар.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.