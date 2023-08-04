В четырех регионах России появится исламский банкинг

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте с исламским банкингом в четырех регионах РФ. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Новый правовой режим в банковской сфере будет введен Центробанком в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане. Исламский банкинг предполагает отказ от выдачи средств под проценты, а также отказ от инвестиций в некоторые виды деятельности, запрещенные шариатом. Основной доход исламский банкинг получает в виде процента от прибыли лица или компании, в которую он вкладывает средства.

Ранее данный законопроект поддержал Совет Федерации.

Депутат Аксаков заявил, что закон об исламском банкинге позволит привлечь до $14 млрд инвестиций.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех вышеуказанных регионах России был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Он предусматривает проведение эксперимента по осуществлению партнерского финансирования в исламских республиках.

Ранее во Франции предположили, что страна может стать исламской республикой.