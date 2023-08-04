Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В четырех регионах России появится исламский банкинг

Путин подписал закон об эксперименте с исламским банкингом в четырех регионах РФ

close
100%
Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте с исламским банкингом в четырех регионах РФ. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Новый правовой режим в банковской сфере будет введен Центробанком в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане. Исламский банкинг предполагает отказ от выдачи средств под проценты, а также отказ от инвестиций в некоторые виды деятельности, запрещенные шариатом. Основной доход исламский банкинг получает в виде процента от прибыли лица или компании, в которую он вкладывает средства.

Ранее данный законопроект поддержал Совет Федерации.

Депутат Аксаков заявил, что закон об исламском банкинге позволит привлечь до $14 млрд инвестиций.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех вышеуказанных регионах России был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Он предусматривает проведение эксперимента по осуществлению партнерского финансирования в исламских республиках.

Ранее во Франции предположили, что страна может стать исламской республикой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях