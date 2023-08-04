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Западные источники говорят, что Россельхозбанк не подключат к SWIFT ради зерновой сделки

ТАСС: Запад не будет подключать Россельхозбанк к SWIFT ради зерновой сделки

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Западные страны не планируют переподключать Россельхозбанк к системе платежей SWIFT ради восстановления зерновой сделки, сообщает ТАСС, ссылаясь на ряд источников в ООН и ЕС.

По словам собеседников, переподключение Россельхозбанка к SWIFT не рассматривалось ни до прекращения действия зерновой сделки, ни после ее завершения.

В США и странах Европы считают, что были приняты все необходимые меры для обеспечения экспорта из России продовольствия и удобрений. При этом они были готовы подключить к SWIFT дочернюю структуру Россельхозбанка, но детали этого шага не были проработаны.

По словам источников, отказ подключения Россельхозбанка к SWIFT объясняется опасениями западных стран, что банк будет использоваться не только для сопровождения сделок по зерну и удобрениям, но и для других целей.

Также агентству сообщили, что не видят реальной возможности запуска аммиакопровода ТольяттиОдесса в обозримом будущем, потому что добиться гарантий безопасности от сторон для доступа к нему для ремонта невозможно.

Источники отметили, что с Россией сейчас обсуждается функционирование каналов экспорта, оставшихся после прекращения действия зерновой сделки.

Ранее Гутерриш заявил, что в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, он сообщал о достижении договоренности по подключению «дочки» Россельхозбанка к SWIFT.

Ранее в Кремле оценили шансы на продление зерновой сделки и разблокировку SWIFT.

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