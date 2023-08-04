Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для корпораций

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний в размере 10%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает налог на сверхприбыль для компаний, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила миллиард рублей.

Согласно новому закону, сумму налогоплательщик будет определять самостоятельно. При этом ставка может быть снижена до 5%, если обеспечительный платеж будет перечислен в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

От уплаты налога освобождены предприятия малого и среднего бизнеса, плательщики единого сельскохозяйственного налога, а также компании, созданные после 1 января 2021 года.

Кроме того, из состава плательщиков такого налога исключаются также компании нефтегазового и угледобывающего секторов.

28 июля Совфед одобрил закон, устанавливающий 10-процентный налог на сверхприбыль крупных компаний.

Ранее в России посетовали на усиление налогового бремени из-за единоразового взноса в бюджет.