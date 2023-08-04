Стало известно, почему рубль может окрепнуть в ближайшее время

Изменение ситуации на глобальном рынке энергоносителей может повлиять на курс рубля, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что рубль ослабляют бюджетный дефицит и торговый дисбаланс, но национальная валюта может укрепиться с изменением конъюнктуры глобального рынка энергоресурсов.

Как подчеркнул заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко, в 2023 году из-за масштабной переориентации российского бизнеса на Восток доллар и евро оказывают на экономику РФ меньше влияния, чем юань.

«Ключевым фактором влияния остается торговый баланс РФ, который, в свою очередь, зависит как от политических факторов (санкций, потолка цен на нефть), так и от экономических (заполненность хранилищ, спрос на энергоносители)», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

3 августа ЦБ РФ повысил курс доллара на 4 августа до 93,78 рубля, евро — до 102,53 рубля.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.