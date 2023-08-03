Qiwi опровергла массовую блокировку онлайн-кошельков

Группа Qiwi заявила, что информация о блокировке их онлайн-кошельков не соответствует действительности, передает ТАСС.

В соцсетях пользователи жаловались на внезапную и беспричинную блокировку счетов.

Также ранее в Telegram-каналах появились первые жалобы от пользователей электронного кошелька Qiwi на массовые блокировки без объяснения причин.

Один из пострадавших, Матвей Конухов, который пользовался Qiwi более 5 лет и имел статус «профессионального» кошелька, написал: «Заблокировали кошелек, хотя я им активно пользовался и никаких нарушений не совершал. Чтобы разблокировать, требуют селфи, договор с оператором и прочую ерунду. Вряд ли буду этим заниматься».

Служба поддержки Qiwi ответила, что «блокировка не происходит просто так», и это мера для защиты от несанкционированного доступа. Однако конкретные причины блокировки так и не были разъяснены.

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