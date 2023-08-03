Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Qiwi опровергла массовую блокировку онлайн-кошельков

Qiwi заявила, что их онлайн-кошельки не блокировались

close
100%
QIWI Russia/VK

Группа Qiwi заявила, что информация о блокировке их онлайн-кошельков не соответствует действительности, передает ТАСС.

В соцсетях пользователи жаловались на внезапную и беспричинную блокировку счетов.

Также ранее в Telegram-каналах появились первые жалобы от пользователей электронного кошелька Qiwi на массовые блокировки без объяснения причин.

Один из пострадавших, Матвей Конухов, который пользовался Qiwi более 5 лет и имел статус «профессионального» кошелька, написал: «Заблокировали кошелек, хотя я им активно пользовался и никаких нарушений не совершал. Чтобы разблокировать, требуют селфи, договор с оператором и прочую ерунду. Вряд ли буду этим заниматься».

Служба поддержки Qiwi ответила, что «блокировка не происходит просто так», и это мера для защиты от несанкционированного доступа. Однако конкретные причины блокировки так и не были разъяснены.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях