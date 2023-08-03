Президент России Владимир Путин заявил, что отрасль деревообработки в России «чуть просела», поэтому ей нужно помочь. Об этом он сообщил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, передает РИА Новости.

По его словам, главная проблема этой отрасли — логистика.

Также наблюдается спад в производстве лекарственных препаратов, добавил он.

Ранее Путин на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным заявил, что развитие экономики — это база для решения всех задач, которые стоят перед Россией.

Путин заявил, что он надеется, что в диалоге с кабмином, как это было до сих пор, «будут найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, должны пойти и пойдут на благо развития Российской Федерации».

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).