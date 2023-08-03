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Путин назвал устойчивой ситуацию в обрабатывающей промышленности

Путин заявил о росте заработных плат в обрабатывающей промышленности

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что у работников в этой сфере наблюдается рост заработной платы. Об этом сообщает сайт «Кремля».

«В мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень. Понимаю, это «номинал», в номинале, – 69,2 тыс. руб в месяц», — сказал он.

Глава российского государства назвал ситуацию в обрабатывающей промышленности «стабильной» и «устойчивой». По его словам, на сегодняшний день занятость в этой отрасли сохраняется на уровне 2021 года.

«Она составляет порядка 10 млн человек – это 14% всех занятых в нашей экономике», — пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что «приличный уровень».

По словам российского лидера, эти два фактора указывают на то, что российская промышленность набирает ход, получает заказы, а также осваивает новые направления.

«По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей составил 6,2%. Это хороший результат», — заключил президент.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече в ближайшем времени Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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