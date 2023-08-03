Первая организация включена в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

Банк России включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению Центробанка, 3 августа в реестр было включено публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Уточняется, что деятельность по обмену ЦФА организации могут осуществлять лишь при попадании в реестр. Предварительно Банк России согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими правилами сделки.

В заявлении ЦБ указывается, что операторы обмена, обеспечивая заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок, могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Это повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта.

ЦФА — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав. Цифровые права — разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству.

В мае газета «Коммерсантъ» писала, что в России появились первые цифровые финансовые активы, которые обеспечены жилой недвижимостью.

В июне заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявлял, что власти хотят запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с ЦФА. По его словам, правительство уже одобрило такую инициативу.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.