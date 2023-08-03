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Банк «Уралсиб» сообщил о взломе своих соцсетей

«Уралсиб» сообщил о взломе соцсетей своего банка

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Depositphotos

Банк «Уралсиб» в Telegram-канале сообщил о взломе своих соцсетей.

Как отметили в банке, если пользователи перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то карту необходимо заблокировать.

Ранее Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) «Мир» сообщила, что неизвестные злоумышленники попытались взломать ее ресурсы.

Там пояснили, что попытка взлома ресурсов телерадиокомпании была предпринята во время подготовки к прямой трансляции заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств СНГ в Сочи.

До этого сообщалось, что аккаунт председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова в Telegram пытались взломать более 40 раз подряд за сутки.

Картаполов уточнил, что взломать аккаунт якобы пытались с IP-адресов в США, Норвегии, Германии и других стран.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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