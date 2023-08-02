Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Бразилии оценил возможную эффективность банка БРИКС

Президент Бразилии: банк БРИКС должен быть более эффективным и щедрым, чем МВФ

close
100%
Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должен проводить более эффективную и щедрую экономическую политику, нежели Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что банк БРИКС должен быть более эффективным и более щедрым, чем МВФ, когда тот отказывает в помощи. Он должен помогать странам, а не топить их, чем зачастую занимается МВФ», — заявил бразильский президент.

До этого стало известно, что Новый банк развития (НБР), который был создан странами БРИКС в 2014 году, пока не рассматривает новые проекты в Российской Федерации на фоне западных санкций.

26 июля президент России Владимир Путин и Дилма Русефф провели двустороннюю встречу. На ней глава государства приветствовал назначение Русефф на должность главы НБР. Руссефф отметила, что не видит препятствий для расчетов развивающихся стран в национальных валютах и уточнила, что Россия является важным партнером банка.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях