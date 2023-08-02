Президент Бразилии оценил возможную эффективность банка БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должен проводить более эффективную и щедрую экономическую политику, нежели Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что банк БРИКС должен быть более эффективным и более щедрым, чем МВФ, когда тот отказывает в помощи. Он должен помогать странам, а не топить их, чем зачастую занимается МВФ», — заявил бразильский президент.

До этого стало известно, что Новый банк развития (НБР), который был создан странами БРИКС в 2014 году, пока не рассматривает новые проекты в Российской Федерации на фоне западных санкций.

26 июля президент России Владимир Путин и Дилма Русефф провели двустороннюю встречу. На ней глава государства приветствовал назначение Русефф на должность главы НБР. Руссефф отметила, что не видит препятствий для расчетов развивающихся стран в национальных валютах и уточнила, что Россия является важным партнером банка.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.