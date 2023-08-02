Стало известно, в каких регионах активнее всего строят новое жилье

Объем жилищного строительства в России за 2,5 года вырос на 8% и достиг 101,1 млн кв. м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «ДОМ.РФ».

Основной прирост обеспечили регионы, не входящие в топ-10 по объемам строящегося жилья. Их доля в общем объеме выросла с 36% до 41%. Больше всего нового жилья построено в Приморском крае (+1 млн кв. м). Воронежской (+0,6 млн), Волгоградской (+0,5 млн) и Самарской областях, а также в Удмуртии (+0,5 млн).

Эксперты объясняют рост строительства в регионах насыщением спроса на жилье в крупных городах и активизацией региональных застройщиков. Однако цены продолжают расти: согласно исследованию ЦИАН, за три года действия льготной ипотеки (с апреля 2020 по апрель 2023 года) стоимость квадратного метра выросла на 82% и достигла 141,2 тыс. рублей. При этом в Москве за аналогичный период времени цены выросли на 57%, до 321,9 тыс. рублей за квадратный метр.

ЦБ и Минстрой неоднократно рекомендовали застройщикам снизить цены, но те ссылаются на рост себестоимости.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин предупредил о риске сокращения темпов строительства из-за перенасыщения рынка и призвал правительство поддержать спрос на жилье.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.