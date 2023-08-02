С завода резинотехники зятя известного строителя Татарстана взыскали 350 миллионов рублей

В Татарстане конкурсный управляющий обанкротившейся фирмы «Дизал» из Тюлячинского района смог взыскать треть миллиарда рублей с АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт», которым владеет Тимур Зайнутдинов — зять известного татарстанского строителя Равиля Зиганшина. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, причиной стал невыплаченный долг. В 2018 году «Кварт» занял у «Дизала» 400 млн рублей под 8% годовых по договору займа и обязался вернуть сумму в срок до 28 декабря 2018 года. Завод резинотехники перечислил 350 млн рублей, но после стороны подписали допсоглашение и поменяли срок возврата займа на 5 сентября 2020 года. Еще одно допсоглашение позволило заемщику погасить сумму займа досрочно или по частям. Третье допсоглашение вносило изменения, согласно которым деньги были предоставлены заемщику на беспроцентной основе.

Однако «Кварт» не вернул деньги в установленный срок, а компания-заемщик обанкротилась. После этого «Дизал» обратился в суд, потому что заем ему не вернули. По данным издания, конкурсный управляющий «Дизала» в ходе рассмотрения дела заявил, что третье допсоглашение к договору займа было фальсифицировано, и попросил проверить данный документ. Заявление «Дизала» удовлетворили и признали его недействительной сделкой. Представитель «Кварта» иск не признал.

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