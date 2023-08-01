Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России с 1 августа вступил в силу закон о цифровом рубле

Закон о цифровом рубле с 1 августа вступил в силу в России

close
100%
Depositphotos

С 1 августа в России вступают в силу основные положения закона о цифровом рубле. Документ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Закон о внедрении в России цифрового рубля 11 июля был принят Госдумой, 19 июля одобрен Советом Федерации РФ, 24 июля он был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Закон о цифровом рубле вступает в силу с 1 августа, за исключением положений, для которых устанавливается иной срок применения. Также был принят федеральный закон, который вносит необходимые поправки в Гражданский кодекс России.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль является третьей формой национальной валюты, которая будет работать в дополнение к наличным и безналичным. Все три формы равноценны. Какой формой рубля пользоваться, граждане и компании будут решать добровольно по своему усмотрению.

Для совершения операций с новой формой денег нужно будет открыть цифровой кошелек. Это можно сделать на платформе регулятора через любое мобильное приложение банка, в котором у человека или компании есть счет.

С цифрового кошелька люди смогут делать переводы друг другу, оплачивать товары и услуги по QR-коду, а также переводить цифровые рубли на свои счета в банках.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях