Названы сферы, которые лидируют по увеличению предлагаемых зарплат в Москве

В июле в Москве чаще всего предлагали вакансии в сферах страхования, банковской, бухгалтерской и финансовой. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на РИАМО.

В этот список также попали сферы домашнего персонала и ИТ. Затем идут логистика, продажи, наука и образование, управление персоналом, строительство.

По мнению специалистов, рост зарплатных предложений связан с тем, что летом конкуренции меньше из-за отпусков и высокого сезонного спроса.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что реальные заработные платы в РФ впервые с 2018 года выросли двузначными темпами.

По словам российского лидера, в апреле 2023 года оклады россиян возросли более чем на 10%, что превзошло ожидания и предварительные прогнозы.

В ходе опроса более половины россиян заявили, что хотели бы похудеть для построения успешной карьеры, передавала «Москва 24».

Ранее Минтруд оценил расходы госсектора и бизнеса на зарплаты из-за роста МРОТ.