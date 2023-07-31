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В Минфине России назвали предсказуемый курс рубля принципиальной позицией ведомства

Глава Минфина Силуанов: принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Предсказуемый курс рубля принципиален для Минфина РФ. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса», — отметил министр.

Он напомнил, что «бюджету хорошо от слабого рубля», так как это дает больше дополнительных доходов. Министр обратил внимание, что, с другой стороны, курс влияет на инфляцию. Силуанов подчеркнул, что контроль уровня обесценивания денег из-за роста цен на товары и услуги — это главный вопрос для правительства и Банка России. По словам главы ведомства, инфляция, прежде всего, бьет по самым незащищенным слоям населения.

Также министр рассказал, что рост ВВП по итогам 2023 года ожидается более чем на 2%, но ведомство работает над уточнением макропрогноза.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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