В Минфине России назвали предсказуемый курс рубля принципиальной позицией ведомства

Предсказуемый курс рубля принципиален для Минфина РФ. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса», — отметил министр.

Он напомнил, что «бюджету хорошо от слабого рубля», так как это дает больше дополнительных доходов. Министр обратил внимание, что, с другой стороны, курс влияет на инфляцию. Силуанов подчеркнул, что контроль уровня обесценивания денег из-за роста цен на товары и услуги — это главный вопрос для правительства и Банка России. По словам главы ведомства, инфляция, прежде всего, бьет по самым незащищенным слоям населения.

Также министр рассказал, что рост ВВП по итогам 2023 года ожидается более чем на 2%, но ведомство работает над уточнением макропрогноза.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.