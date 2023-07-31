В нескольких регионах РФ выявили случаи продажи нелегальной продукции

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) направила в Генпрокуратуру и правительство обращение об изъятии из продажи контрафактного табака, обуви и парфюма. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что обращения в адрес гепрокурора РФ Игоря Краснова и главы кабмина Михаила Мишустина направил глава организации Олег Павлов. Он также попросил правительство возобновить внеплановые проверки бизнеса на фоне массовой продажи нелегального товара в регионах.

Согласно материалу издания, поводом для обращений общественников стало исследование рынка табачной, парфюмерной и обувной продукции, по итогам которого выяснилось, что больше всего нелегальной продукции продается в Костромской области. В числе лидеров по реализации контрафактной обуви оказались ЕАО и Нижегородская область, парфюма — Новгородская и Смоленская области, а табака — Краснодарский край и Брянская область. Наличие нелегальной продукции практически во всех регионах страны.

До этого газета «Ведомости» писала, что в России за год упали продажи водки и коньяка на 16,4 и 20,3%. Такие показатели эксперты объясняют ростом нелегального рынка. Как отметил лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, так как из РФ ушли некоторые производители качественного алкоголя, оптовые поставщики стали заменять их контрафактом и сотрудничать с теневыми производителями.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.