Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина имеет средства для вхождения в отопительный сезон

Шмыгаль: Украина располагает средствами для начала отопительного сезона

close
100%
ABC

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил необходимые средства для вхождения в отопительный сезон. Об этом сообщает РИА Новости.

Он перечислил финансовые поступления, которые власти планируют израсходовать на подготовку к отопительному сезону.

По его словам, для восстановления, ремонта и защиты объектов энергетики Госагентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины был направлено 10 млрд гривен ($272 млн). Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона также получает помощь от Вашингтона в размере $897 млн.

«Работает европейский фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого уже получено €166 млн. Средства есть…» — добавил украинский премьер.

По его словам, энергетики отремонтировали четыре атомных энергоблока, девять энергоблоков ТЭС, шесть гидроагрегатов. Шмыгаль добавил, что к началу отопительного сезона минэнерго Украины обязали вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощности, а к концу декабря добавить в систему еще 1,2 ГВт восстановленных и новых мощностей генерации.

До этого директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил граждан Украины о трудностях отопительного сезона.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях