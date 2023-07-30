Украина имеет средства для вхождения в отопительный сезон

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил необходимые средства для вхождения в отопительный сезон. Об этом сообщает РИА Новости.

Он перечислил финансовые поступления, которые власти планируют израсходовать на подготовку к отопительному сезону.

По его словам, для восстановления, ремонта и защиты объектов энергетики Госагентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины был направлено 10 млрд гривен ($272 млн). Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона также получает помощь от Вашингтона в размере $897 млн.

«Работает европейский фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого уже получено €166 млн. Средства есть…» — добавил украинский премьер.

По его словам, энергетики отремонтировали четыре атомных энергоблока, девять энергоблоков ТЭС, шесть гидроагрегатов. Шмыгаль добавил, что к началу отопительного сезона минэнерго Украины обязали вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощности, а к концу декабря добавить в систему еще 1,2 ГВт восстановленных и новых мощностей генерации.

До этого директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил граждан Украины о трудностях отопительного сезона.

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