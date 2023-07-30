В России выросло производство обуви для спорта

В России на 65% по итогам прошлого года возрос объем производства спортивной обуви, в январе-мае текущего года ее изготовление выросло на 52%. Об этом сообщает газета «Известия».

Как уточняется, в 2022 году в РФ было выпущено 168 млн пар. В 2023 году за пять месяцев объем изготавливаемой обуви составил 79 млн пар — на 16,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По информации Минпромторга, увеличение производства спортивной обуви можно объяснить сезонным фактором. Речь о вовлеченности людей в спортивную тематику. Кроме того, российские производители смогли занять нишу иностранных брендов, подчеркнули в СМИ.

В министерстве обратили внимание, что в России стали создавать и развивать новые имена в то время, как зарубежные спортивные бренды массового сегмента приостановили работу на территории страны.

До этого россиянам рассказали, как правильно сушить обувь после дождя.

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