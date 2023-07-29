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В Госдуме раскрыли, что Россия получит за прощение долгов Африке

Депутат Щапов: Россия покроет долги Африке с помощью экспорта

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что перспектива увеличения экспортных контрактов с Африкой перекроет потерянные средства из-за прощения долгов этим странам. Об этом сообщает URA.RU.

По его мнению, возврат списаны долгов был почти невозможен по разным причинам, поэтому их прощение окажет минимальное влияние на федеральный бюджет.

«Куда более серьезное воздействие оказывают колебания цен на нефть и курса рубля. Здесь куда важнее, что Россия получит взамен прощения этих долгов. Иначе у нас возникает вопрос: зачем их прощать. Мы очень рассчитываем, что правительство сможет многократно перекрыть размер прощенных долгов поступлениями в бюджет от экспортных контрактов», — заявил Щапов.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка заявил, что Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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