Совет Федерации одобрил запуск исламского банкинга в России

Совет Федерации одобрил закон о проведении двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех российских регионах — Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкирии. Об этом пишет «Прайм».

Эксперимент стартует 1 сентября 2023 года, когда закон вступит в силу. Срок его проведения может быть продлен.

Исламский банкинг подразумевает соблюдение принципов шариата при предоставлении финансовых услуг. В частности, он запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа. Принятый закон допускает взимание переменного вознаграждения — в зависимости от результатов сделок. Согласно документу, участники эксперимента не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Вести реестр участников эксперимента будет Центробанк. Получить статус участника могут банк, некредитная финансовая организация, а также юрлицо, зарегистрированное в форме потребительского общества или, например, фонда. Закон устанавливает требования к участникам, в том числе по ведению бухгалтерского учета, размеру капитала и соблюдению норм антиотмывочного законодательства.

Госдума приняла закон 19 июля. В феврале желание стать участниками эксперимента выразили 14 компаний из Чечни, Дагестана, Татарстана и Башкирии, сообщал ЦБ.

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