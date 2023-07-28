Глава ФАС прокомментировал рост цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба РФ не считает ситуацию с топливом в России кризисной, заявил в кулуарах саммита Россия-Африка глава ведомства Максим Шаскольский. Он добавил, что рост цен на бензин временный, и ситуация стабилизируется. Об этом пишет РИА Новости.

»...топлива достаточно. Есть определенный рост (цен — «Газета.Ru») из-за ряда факторов... Приказ мы подписали на 1% увеличения (нормативов продаж топлива на бирже — «Газета.Ru»)», — рассказал чиновник.

По его словам, приняты все нужные меры для стабилизации цен, в том числе увеличение объема продаж нефтепродуктов на бирже и усиление контроля за их экспортом. Это уже привело к снижению стоимости топлива на бирже, подчеркнул Шаскольский.

Биржевые цены на бензин падают с 25 июля после существенного роста весной и в начале лета, когда были установлены исторические рекорды. Российские власти дали ряд поручений для коррекции цен, в том числе от нефтяников потребовали нарастить объемы продаж бензина на бирже. Минэнерго РФ заявило о планах ввести список экспортеров топлива для пресечения серых схем.

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в пятницу цена бензина марки АИ-92 снизилась на 0,81% до 60 513 рублей за тонну. АИ-95 тоже подешевел — на 0,19% до 66 139 рублей за тонну. Стоимость тонны дизельного топлива уменьшилась на 0,06% до 55 897 рублей.

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