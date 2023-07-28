Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина получила $1,5 млрд благодаря Японии

Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд под гарантии Японии

close
100%
Evgen Kotenko/Reuters

Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд под гарантии Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения», — заявил Марченко.

Украинский Минфин уточняет, что в 2022 году Украина получила от Японии более $581 млн льготного финансирования через Японское агентство международного развития (JICA). Предполагается, что в 2023 году Япония потратит на спонсирование Киева около $2 млрд.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву.

Сумма в €50 млрд (€33 млрд в качестве кредитов и €17 млрд в качестве грантов) на следующие четыре года будет выделяться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях