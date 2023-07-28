Украина получила $1,5 млрд благодаря Японии

Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд под гарантии Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения», — заявил Марченко.

Украинский Минфин уточняет, что в 2022 году Украина получила от Японии более $581 млн льготного финансирования через Японское агентство международного развития (JICA). Предполагается, что в 2023 году Япония потратит на спонсирование Киева около $2 млрд.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву.

Сумма в €50 млрд (€33 млрд в качестве кредитов и €17 млрд в качестве грантов) на следующие четыре года будет выделяться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.