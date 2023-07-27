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Французская Technip Energies вышла из проекта «Арктик СПГ - 2»

Французская компания Technip Energies полностью вышла из проекта «Арктик СПГ — 2»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Французская компания Technip Energies завершила выход из проекта «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Французская Technip Energies завершила выход из проекта «Арктик СПГ - 2», — говорится в сообщении.

28 июля 2022 года Technip Energies сообщила, что ведет работы по выходу из российского проекта «Арктик СПГ — 2». Информация об этом содержится в отчете компании о финансовых результатах за первое полугодие.

Отмечается, что Technip Energies уже приостановила подавляющее большинство работ на российском проекте. Окончательно компания планирует выйти из «Арктик СПГ — 2» через несколько месяцев в связи с условиями контракта и масштабами проекта. Также в отчетности указано, что финансовые потери от выхода из проекта компания компенсирует ростом в 18% оставшейся части портфеля в годовом исчислении.

До этого сообщалось, что одна из крупнейших в мире итальянских компаний в сфере нефтесервисного обслуживания Saipem вышла из двух проектов в России «для снижения рисков».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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