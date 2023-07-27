Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что товарооборот между странами Африки и Россией составил $18 млрд

Президент РФ Владимир Путин оценил российско-африканский товарооборот в $18 млрд

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Российско-африканский товарооборот по итогам 2022 года достиг $18 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Россия — Африка.

«Отмечу, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это стало одним из очевидных результатов сочинского саммита Россия — Африка.

Путин выразил уверенность, что общими силами возможно в обозримой перспективе радикально увеличить товарооборот.

Российский лидер напомнил, что за первую половину 2023 года объем экспортно-импортных операций со странами Африки увеличился более чем на треть. Он уточнил, что более 50% российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция и продовольствие.

27 июля Путин подчеркнул заинтересованность России в развитии сотрудничества со всеми странами Африки. Он обратил внимание на растущий потенциал стран континента: среднегодовые темпы роста ВВП на за последние 20 лет достиг 4-4,5% в год.

Ранее СМИ написали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях