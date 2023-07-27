Путин заявил, что товарооборот между странами Африки и Россией составил $18 млрд

Российско-африканский товарооборот по итогам 2022 года достиг $18 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Россия — Африка.

«Отмечу, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг $18 млрд», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это стало одним из очевидных результатов сочинского саммита Россия — Африка.

Путин выразил уверенность, что общими силами возможно в обозримой перспективе радикально увеличить товарооборот.

Российский лидер напомнил, что за первую половину 2023 года объем экспортно-импортных операций со странами Африки увеличился более чем на треть. Он уточнил, что более 50% российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция и продовольствие.

27 июля Путин подчеркнул заинтересованность России в развитии сотрудничества со всеми странами Африки. Он обратил внимание на растущий потенциал стран континента: среднегодовые темпы роста ВВП на за последние 20 лет достиг 4-4,5% в год.

Ранее СМИ написали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.