Путин заявил, что Россия продолжает обеспечивать Африку своими товарами

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия для стран Африки, передает ТАСС.

Об этом российский лидер сказал на встрече с председателем Африканского союза (АС), президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии АС Мусой Факи Махаматом в преддверии саммита »Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербург 27–28 июля.

Президент Путин уточнил, что в прошлом году российский экспорт продовольственных товаров составил $4,7 млрд.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал президент Путин.

В этом документе глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Кроме того, российский лидер выступил за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20).

Ранее политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка».