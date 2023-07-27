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Путин заявил, что Россия продолжает обеспечивать Африку своими товарами

Путин: Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит оставаться надежным поставщиком продовольствия для стран Африки, передает ТАСС.

Об этом российский лидер сказал на встрече с председателем Африканского союза (АС), президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии АС Мусой Факи Махаматом в преддверии саммита »Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербург 27–28 июля.

Президент Путин уточнил, что в прошлом году российский экспорт продовольственных товаров составил $4,7 млрд.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал президент Путин.

В этом документе глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Кроме того, российский лидер выступил за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20).

Ранее политолог рассказал, как изменит мир статья Путина «Россия и Африка».

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